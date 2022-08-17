GM отзывает до 500 тыс. внедорожников из-за проблем с ремнями безопасности

General Motors отзывает более 484 тыс. больших внедорожников в США, чтобы устранить проблему, связанную с ремнями безопасности третьего ряда.

General Motors отзывает более 484 тыс. больших внедорожников в США, чтобы устранить проблему, связанную с ремнями безопасности третьего ряда.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ABC News.

Отмечается, что отзываются автомобили марок Chevrolet Suburbans и Tahoe, Cadillac Escalade и GMC Yukon 2021 и 2022 модельных годов.

Автопроизводитель сообщает, что из-за заводского дефекта ремни могут не удерживать пассажира должным образом в случае аварии, а это увеличивает риск получения травмы.

До сих пор информации о пострадавших вследствие данной проблемы не поступало.