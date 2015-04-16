Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ: Азербайджан – очень важный партнер России

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан является важным партнером России, при этом сотрудничество между государствами не ограничивается лишь тем обстоятельством, что они являются соседями по Каспию.

Как передает Report, об этом заявил корреспонденту "Вестника Кавказа" на полях прошедшего сегодня в Москве Международного экономического форума "Каспийский диалог, 2015" вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Георгий Петров.

"Азербайджан - это очень серьезный партнер не только по Каспию. Это только одна составляющая нашего сотрудничества. Азербайджан для России - важный экономический партнер как с точки зрения внешней торговли, так и инвестиций, которые успешно реализуются многими российскими компаниями в экономике Азербайджана. И, конечно, мы рады видеть и инвестиции из этой республики в Российской Федерации", - сказал он.

По мнению вице-президента российской ТПП, "сейчас у многих азербайджанских компаний появилась еще одна дополнительная возможность".

"Вы знаете, что Россия вынуждена была ввести так называемые ответные санкции - я бы их назвал ограничениями - по поставкам многих видов сельскохозяйственной продукции в РФ. Это был наш ответ на те недружественные действия, которые предприняли страны Евросоюза и ряд других государств. Азербайджан – традиционный и давний поставщик сельскохозяйственной продукции. Речь идет, конечно, о плодоовощных культурах. Я думаю, что сейчас многие азербайджанские компании успешно пользуются этой возможностью. Мы видим на прилавках наших магазинов, что они вполне в состоянии заменить то, что мы покупали в странах ЕС и других государствах, которые проводят такую политику в отношении России", - отметил Петров.

По его словам, "наше сотрудничество в каспийском регионе занимает особое место" в двусторонних отношениях, однако "мы не просто страны-соседи".

"Сегодня на нашей конференции подчеркивалось, что, действительно, нефтяная эра в России началась с бакинской нефти. И накануне празднования 70-летия Великой Победы не будем забывать, что битва за Сталинград - а это величайшая битва Великой Отечественной войны - была битвой за бакинскую нефть. И без бакинской нефти никаких бы танковых сражений, полетов самолетов, автоперевозок невозможно было бы обеспечить. Поэтому вклад бакинской нефти в Победу накануне этого праздника нельзя недооценивать", - подчеркнул вице-президент ТПП РФ.

"Я думаю, что Азербайджан вносит очень конструктивную роль в развитие и укрепление сотрудничества пяти прикаспийских государств, и наше двустороннее сотрудничество имеет очень хорошие перспективы", - резюмировал Георгий Петров.