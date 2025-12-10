Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Промышленность
    • 10 декабря, 2025
    • 12:17
    Электронная платформа MyLift будет введена в эксплуатацию в следующем году

    Цифровая платформа MyLift, над созданием которой ведется работа на протяжении года, будет введена в эксплуатацию с января 2026 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации промышленной безопасности Азербайджана Орхан Халилзаде на III Саммите промышленной безопасности 2025 в Баку.

    По его словам, благодаря этому приложению каждый гражданин сможет в режиме реального времени получать информацию о безопасности используемого лифта и знакомиться с показателями его технического состояния. В системе также будут отображаться текущие проверки, проводимые в реальном времени.

    Ожидается, что внедрение платформы позволит существенно сократить количество жалоб на лифтовые услуги, подчеркнул он.

    Gələn il "MyLift" elektron platforması istifadəyə veriləcək
    MyLift electronic platform to be put into operation next year in Azerbaijan
    Лента новостей