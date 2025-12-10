Электронная платформа MyLift будет введена в эксплуатацию в следующем году

Цифровая платформа MyLift, над созданием которой ведется работа на протяжении года, будет введена в эксплуатацию с января 2026 года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации промышленной безопасности Азербайджана Орхан Халилзаде на III Саммите промышленной безопасности 2025 в Баку.

По его словам, благодаря этому приложению каждый гражданин сможет в режиме реального времени получать информацию о безопасности используемого лифта и знакомиться с показателями его технического состояния. В системе также будут отображаться текущие проверки, проводимые в реальном времени.

Ожидается, что внедрение платформы позволит существенно сократить количество жалоб на лифтовые услуги, подчеркнул он.