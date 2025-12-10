Электронная платформа MyLift будет введена в эксплуатацию в следующем году
Промышленность
- 10 декабря, 2025
- 12:17
Цифровая платформа MyLift, над созданием которой ведется работа на протяжении года, будет введена в эксплуатацию с января 2026 года.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации промышленной безопасности Азербайджана Орхан Халилзаде на III Саммите промышленной безопасности 2025 в Баку.
По его словам, благодаря этому приложению каждый гражданин сможет в режиме реального времени получать информацию о безопасности используемого лифта и знакомиться с показателями его технического состояния. В системе также будут отображаться текущие проверки, проводимые в реальном времени.
Ожидается, что внедрение платформы позволит существенно сократить количество жалоб на лифтовые услуги, подчеркнул он.
Последние новости
13:13
TÜİB: Трудности с тарифами в логистике устраняютсяИнфраструктура
13:12
Фото
Азербайджан экспортировал в Турцию 594 млн кВт•ч электроэнергии за 10 месяцевЭнергетика
13:11
Кыргызстан и Азербайджан обсудили перспективы кооперации в судостроенииИнфраструктура
13:09
Послы ЕС согласовали санкции против 40 танкеров, перевозящих российскую нефтьДругие страны
13:08
Гендиректор IATA: Азербайджан выиграет от перераспределения грузов из Азии в Европу - ЭКСКЛЮЗИВИнфраструктура
13:04
Фото
Кыргызстан рассматривает возможность адаптации азербайджанской модели агрострахованияАПК
13:04
Представители МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга совершили визит в АзербайджанВнешняя политика
12:57
SOCAR: Полностью доверять искусственному интеллекту опасноИКТ
12:55