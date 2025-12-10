İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Gələn il "MyLift" elektron platforması istifadəyə veriləcək

    Sənaye
    • 10 dekabr, 2025
    • 11:24
    Gələn il MyLift elektron platforması istifadəyə veriləcək

    "MyLift" elektron platforması 2026-cı ildə istifadəyə veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Sənaye Təhlükəsizliyi Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Orxan Xəlilzadə "Sənaye Təhlükəsizliyi Zirvəsi 2025" tədbirində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda təhlükəli əməliyyatlarda süni intellekt dəstəkli qərarvermə sistemlərinin, proqnozlaşdırıcı analitikanın, rəqəmsal əkizlərin, sensor əsaslı "real-time" monitorinqin və insan-maşın əməkdaşlığının modellərinin yaratdığı transformasiya müzakirəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir: "Biz bir ildir üzərində çalışdığımız "MyLift" rəqəmsal platformasını 2026-cı ilin yanvar ayından etibarən istifadəyə verəcəyik".

    O qeyd edib ki, bu tətbiq vasitəsilə hər bir vətəndaş istifadə etdiyi liftin təhlükəsizliyi barədə məlumatı anında görə biləcək, liftlərin hansı texniki səviyyədə olduğuna dair göstəricilərlə tanış ola biləcək: "Real vaxt rejimində aparılan yoxlamalar da sistemdə əks olunacaq. Bu yeniliklə lift xidmətləri ilə bağlı şikayətlərin əhəmiyyətli dərəcədə azalacağı gözlənilir. Platforma 2026-cı ildə vətəndaşların istifadəsinə təqdim olunacaq".

    “MyLift” elektron platforması Sənaye Təhlükəsizliyi Zirvəsi 2025
    Электронная платформа MyLift будет введена в эксплуатацию в следующем году

    Son xəbərlər

    12:23

    Baş prokuror yanında Elmi-Məsləhət Şurasının iclası keçirilib

    Daxili siyasət
    12:22

    TÜİB: Logistika sahəsində tariflərlə bağlı çətinliklər aradan qaldırılır

    İnfrastruktur
    12:19

    BƏT: Rəqəmsal əmək platformaları ilə bağlı yeni beynəlxalq konvensiya hazırlanır

    Biznes
    12:18

    Vüqar Bayramov: İşləyən vətəndaşların 64 %-nin əmək müqaviləsi yoxdur

    Milli Məclis
    12:18
    Foto

    Azərbaycandan Türkiyəyə 594 milyon kVt/saat elektrik enerjisi ixrac edilib

    Energetika
    12:16

    Lavrov: Rusiya və ABŞ arasında Ukrayna münaqişəsi üzrə razılaşma əldə edilib

    Region
    12:15

    SOCAR rəsmisi: "Qərarları süni intellektə tam həvalə etmək təhlükəlidir"

    İKT
    12:12

    Yağışlı hava sabah da davam edəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:12

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti