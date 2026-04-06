Экспортные доходы AzerGold за два месяца выросли почти на 42%
    Экспортные доходы AzerGold за два месяца выросли почти на 42%

    Промышленность
    • 06 апреля, 2026
    • 15:45
    Экспортные доходы AzerGold за два месяца выросли почти на 42%

    За январь-февраль текущего года компания AzerGold экспортировала продукцию на $30,9 млн, что на $9,1 млн, или на 41,7%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на мартовский выпуск "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    За отчетный период экспорт ненефтегазового сектора Азербайджана увеличился на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $580,1 млн.

    ЗАО AzerGold
    "AzerGold"un ixrac gəlirləri iki ayda 42 %-ə yaxın artıb
    AzerGold exports jump 41.7% to $30.9M in January-February

    Последние новости

    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Внешняя политика
    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    Другие страны
    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Внешняя политика
    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В регионе
    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Другие страны
    20:36
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    20:34

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    В регионе
    20:22

    Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

    В регионе
    Лента новостей