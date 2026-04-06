Экспортные доходы AzerGold за два месяца выросли почти на 42%

За январь-февраль текущего года компания AzerGold экспортировала продукцию на $30,9 млн, что на $9,1 млн, или на 41,7%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на мартовский выпуск "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За отчетный период экспорт ненефтегазового сектора Азербайджана увеличился на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $580,1 млн.