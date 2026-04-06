"AzerGold"un ixrac gəlirləri iki ayda 42 %-ə yaxın artıb
Sənaye
- 06 aprel, 2026
- 15:17
Bu ilin yanvar-fevral aylarında "AzerGold" QSC 30,9 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.
"Report" bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın mart buraxılışına istinadən xəbər verir.
Bu, 2025-ci ilin iki ayı ilə müqayisədə 9,1 milyon ABŞ dolları və ya 41,7 % çoxdur.
Ötən 2 ayda Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracı əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 19,7 % artaraq 580,1 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
