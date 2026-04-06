İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    "AzerGold"un ixrac gəlirləri iki ayda 42 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    • 06 aprel, 2026
    • 15:17
    AzerGoldun ixrac gəlirləri iki ayda 42 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında "AzerGold" QSC 30,9 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report" bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın mart buraxılışına istinadən xəbər verir.

    Bu, 2025-ci ilin iki ayı ilə müqayisədə 9,1 milyon ABŞ dolları və ya 41,7 % çoxdur.

    Ötən 2 ayda Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracı əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 19,7 % artaraq 580,1 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi Qeyri-neft-qaz ixracı İxrac İcmalı AzerGold QSC
    Экспортные доходы AzerGold за два месяца выросли почти на 42%
    AzerGold exports jump 41.7% to $30.9M in January-February

