Экспортные доходы "AzerGold" увеличились более чем на 78%

ЗАО "AzerGold" за январь-октябрь этого года экспортировало драгметаллов на сумму $196,3 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ноябрьский выпуск обзора экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным Центра, это превышает показатель за аналогичный период прошлого года на $86,3 млн или на 78,4%.

Как сообщалось, за 10 месяцев экспорт продукции ненефтяного сектора Азербайджана составил $2,99 млрд (рост на 6,6%).