    Экспортные доходы "AzerGold" увеличились более чем на 78%

    Промышленность
    28 ноября, 2025
    13:15
    Экспортные доходы AzerGold увеличились более чем на 78%

    ЗАО "AzerGold" за январь-октябрь этого года экспортировало драгметаллов на сумму $196,3 млн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ноябрьский выпуск обзора экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    По данным Центра, это превышает показатель за аналогичный период прошлого года на $86,3 млн или на 78,4%.

    Как сообщалось, за 10 месяцев экспорт продукции ненефтяного сектора Азербайджана составил $2,99 млрд (рост на 6,6%).

    "AzerGold"un ixrac gəlirləri 78 %-dən çox artıb
    AzerGold boosts exports by over 78% in ten months

