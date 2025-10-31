Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Экспортные доходы "Азералюминий" снизились почти на 14%

    Промышленность
    • 31 октября, 2025
    • 17:27
    Экспортные доходы Азералюминий снизились почти на 14%

    ООО "Азералюминий" за январь-сентябрь этого года экспортировало продукции на сумму 92,2 млн долларов США.

    Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    По данным, это на 14,9 млн долларов США или 13,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Напомним, что за 9 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 7,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил 2,6 млрд долларов США.

    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 14 %-ə yaxın azalıb
    Azeraluminium exports reach $92.2M in January–September

