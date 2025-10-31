Экспортные доходы "Азералюминий" снизились почти на 14%
Промышленность
- 31 октября, 2025
- 17:27
ООО "Азералюминий" за январь-сентябрь этого года экспортировало продукции на сумму 92,2 млн долларов США.
Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
По данным, это на 14,9 млн долларов США или 13,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, что за 9 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 7,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил 2,6 млрд долларов США.
Последние новости
18:24
Фото
В Ташкенте обсудили вопросы организации соцзащиты в странах СНГСоциальная защита
18:22
ЕС не спешит открывать двери SAFE для Турции и Южной КореиАналитика
18:08
ЦБА оштрафовал НБКО Monetri и его должностное лицоФинансы
18:07
В Баку установлены личности подростков, повредивших камнями скоростной поездПроисшествия
17:57
Фото
Баку и Бишкек направят $2,5 млн на строительство малой ГЭС в КыргызстанеЭнергетика
17:55
Фото
В Ханкенди прошла конференция на тему развития судебной системыПроисшествия
17:51
Сахиба Гафарова посетит Бразилию для участия в COP30 - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
17:45
Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере образованияНаука и образование
17:40
Фото