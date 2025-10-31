İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 14 %-ə yaxın azalıb

    Sənaye
    • 31 oktyabr, 2025
    • 17:02
    Azəralüminiumun ixrac gəlirləri 14 %-ə yaxın azalıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Azəralüminium" MMC 92,2 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın oktyabr ayında bildirilir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14,9 milyon ABŞ dolları və yaxud 13,9 % azdır.

    Xatırladaq ki, 9 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,7 % artaraq 2,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    Qeyd edək ki, "Azəralüminium" əlvan metallurgiya sənayesinin aparıcı sahəsi olan boksit və alunit filizindən alüminium – oksid (gil-torpaq), ilkin alüminium və yarımfabrikat (alüminium vərəq-lövhə, zolaq hər iki üzü boyanmış vərəq və lövhə, billet, külcə və rulon şəklində) məhsullarının istehsalı sahəsi üzrə aparıcı şirkətdir. Onun Gəncə Alüminium Kompleksinin tərkibinə 4 zavod (Elektroliz Zavodu, Anod Prosesləri Zavodu, Metal Tökmə və Fasiləsiz Yayma Zavodu, Təzyiqlə Emal və Boyama Zavodu), 2 köməkçi sahə (110 kilovoltluq və Silisium Düzləndirici Yarımstansiya, Mexaniki Təmir Stansiyası) və sosial obyektlər daxildir.

    Kompleksdə avtomatlaşdırılmış, müasir texnologiyalara əsaslanan, ildə 54 min ton ilkin alüminium istehsal gücündə zavodlar fəaliyyət göstərir. Kompleksdə istehsal olunan maye şəkilli ilkin alüminiumdan istifadə edərək, dünya standartlarına cavab verən Metaltökmə və Fasiləsiz Yayma Zavodu, Təzyiqlə Emal və Boyama Zavodu fəaliyyət göstərir. "Azəralüminium"un istehsal etdiyi məhsullar Avropa İttifaqı standartlarının bütün tələblərinə cavab verir.

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəz
    Экспортные доходы "Азералюминий" снизились почти на 14%
    Azeraluminium exports reach $92.2M in January–September

    Son xəbərlər

    18:23
    Foto

    Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələri BTQ-nin imkanlarından istifadəni genişləndirmək niyyətindədirlər

    İnfrastruktur
    18:19
    Foto

    Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu kiçik SES-in tikintisinə vəsait ayıracaq

    Energetika
    18:14
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyinin qalibi olub

    Fərdi
    18:11
    Foto

    Daşkənddə MDB ölkələrində sosial müdafiənin təşkili məsələləri müzakirə olunub

    Sosial müdafiə
    18:11
    Foto

    Taekvondo üzrə dünya çempionatında iştirak etmiş Azərbaycan millisi Vətənə qayıdıb

    Fərdi
    18:00

    Azərbaycan və Qırğızıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Elm və təhsil
    18:00
    Foto

    Ramin Məmmədov vətəndaş qəbulu keçirib

    Din
    17:55

    Mərkəzi Bank "Monetri" BOKT-u və onun vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Maliyyə
    17:48

    "İmişli" klubunun texniki məğlubiyyətlə bağlı şikayəti qəbul edilməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti