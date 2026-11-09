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    Цементные заводы и металлургия Азербайджана перейдут на технологии улавливания углерода

    Промышленность
    • 09 ноября, 2026
    • 16:18
    Цементные заводы и металлургия Азербайджана перейдут на технологии улавливания углерода

    Промышленный сектор Азербайджана сократит углеродоемкость благодаря применению технологий CCUS и переходу на электрификацию производственных процессов.

    Как передает Report, данные меры предусмотрены долгосрочной стратегией низкоуглеродного развития страны.

    Промышленность Азербайджана, формирующая до 25% ненефтяного ВВП и выделившая 8,05 млн тонн CO₂ экв. в 2022 году, пройдет через масштабную технологическую трансформацию.

    В период до 2035 года предусмотрена реализация пилотных проектов в области улавливания, утилизации и захоронения углерода (CCUS). К 2060 году данные технологии получат широкое распространение на всех цементных производствах, металлургических предприятиях (с использованием технологии DRI-EAF), а также на нефтеперерабатывающих и нефтехимических объектах SOCAR.

    В алюминиевой отрасли намечен полный переход на использование инертных анодов по мере достижения их технологической готовности. В химической и пищевой промышленности газовые котлы будут целиком замещены электрическими котлами и высокотемпературными тепловыми насосами.

    Azərbaycanın sement zavodları və metallurgiya müəssisələri karbonun tutulması texnologiyalarına keçəcək
    Azerbaijan's cement plants, metallurgical industry to transition to carbon capture technologies
    MiniBoss
    44 filmi

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