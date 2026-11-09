Цементные заводы и металлургия Азербайджана перейдут на технологии улавливания углерода

Промышленный сектор Азербайджана сократит углеродоемкость благодаря применению технологий CCUS и переходу на электрификацию производственных процессов.

Как передает Report, данные меры предусмотрены долгосрочной стратегией низкоуглеродного развития страны.

Промышленность Азербайджана, формирующая до 25% ненефтяного ВВП и выделившая 8,05 млн тонн CO₂ экв. в 2022 году, пройдет через масштабную технологическую трансформацию.

В период до 2035 года предусмотрена реализация пилотных проектов в области улавливания, утилизации и захоронения углерода (CCUS). К 2060 году данные технологии получат широкое распространение на всех цементных производствах, металлургических предприятиях (с использованием технологии DRI-EAF), а также на нефтеперерабатывающих и нефтехимических объектах SOCAR.

В алюминиевой отрасли намечен полный переход на использование инертных анодов по мере достижения их технологической готовности. В химической и пищевой промышленности газовые котлы будут целиком замещены электрическими котлами и высокотемпературными тепловыми насосами.