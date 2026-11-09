İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycanın sement zavodları və metallurgiya müəssisələri karbonun tutulması texnologiyalarına keçəcək

    Sənaye
    • 09 noyabr, 2026
    • 17:51
    Azərbaycanın sement zavodları və metallurgiya müəssisələri karbonun tutulması texnologiyalarına keçəcək

    Azərbaycanın sənaye sektoru CCUS texnologiyalarının tətbiqi və istehsal proseslərinin elektrikləşdirilməsinə keçid sayəsində karbon intensivliyini azaldacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu tədbirlər ölkənin Uzunmüddətli Aşağıkarbonlu İnkişaf Strategiyasında nəzərdə tutulub.

    Qeyri-neft ÜDM-nin 25 %-ə qədərini formalaşdıran və 2022-ci ildə 8,05 milyon ton CO₂ ekv. emissiya edən Azərbaycan sənayesi genişmiqyaslı texnoloji transformasiyadan keçəcək.

    2035-ci ilə qədərki dövrdə karbonun tutulması, istifadəsi və saxlanması (CCUS) sahəsində pilot layihələrin həyata keçirilməsi planlaşdırılıb. 2060-cı ilə qədər bu texnologiyalar bütün sement istehsalı şirkətlərində, metallurgiya müəssisələrində (DRI-EAF texnologiyasından istifadə edilməklə), eləcə də SOCAR-ın neft emalı və neft-kimya obyektlərində geniş yayılacaq.

    Alüminium sənayesində texnoloji inkişafa uyğun olaraq inert anodların istifadəsinə tam keçid nəzərdə tutulub. Kimya və qida sənayesində qaz qazanları tamamilə elektrik qazanları və yüksək temperaturlu istilik nasosları ilə əvəz ediləcək.

    Karbon emissiyaları Azərbaycanın uzunmüddətli aşağıkarbonlu inkişaf strategiyası
    Цементные заводы и металлургия Азербайджана перейдут на технологии улавливания углерода
    Azerbaijan's cement plants, metallurgical industry to transition to carbon capture technologies
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    19:20
    Zelenski Modi ilə Qara dənizdə taxıl dəhlizinin açılmasını müzakirə edib
    Digər ölkələr
    19:07
    ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatdırılması üçün irəliləyişə nail olmaq istəyir
    Digər ölkələr
    19:03
    Foto
    Video
    Əsrlərin Qaraqayası: azərbaycanlılar qovulub, kəndin adı dəyişdirilib
    Daxili siyasət
    18:52
    Seneqal sahillərində miqrant qayığının aşması nəticəsində ölənlərin sayı 39-a çatıb
    Digər ölkələr
    18:32
    ABŞ-nin vitse-prezidenti gələn həftə İran rəsmisi ilə görüşəcək
    Digər ölkələr
    18:13
    Fransanı yenidən ümumxalq etirazları bürüyəcək
    Digər ölkələr
    18:07
    Azərbaycanda yük daşımalarının avtomobil nəqliyyatından dəmir yoluna keçirilməsi planlaşdırılır
    İnfrastruktur
    17:56
    Eka Tkeşelaşvili: Ekoloji problemlər təkcə Cənubi Qafqaz üçün deyil, bütün dünya üçün aktualdır
    Ekologiya
    17:51
    Azərbaycanın sement zavodları və metallurgiya müəssisələri karbonun tutulması texnologiyalarına keçəcək
    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti