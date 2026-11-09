Azərbaycanın sement zavodları və metallurgiya müəssisələri karbonun tutulması texnologiyalarına keçəcək
- 09 noyabr, 2026
- 17:51
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Azərbaycanın sənaye sektoru CCUS texnologiyalarının tətbiqi və istehsal proseslərinin elektrikləşdirilməsinə keçid sayəsində karbon intensivliyini azaldacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu tədbirlər ölkənin Uzunmüddətli Aşağıkarbonlu İnkişaf Strategiyasında nəzərdə tutulub.
Qeyri-neft ÜDM-nin 25 %-ə qədərini formalaşdıran və 2022-ci ildə 8,05 milyon ton CO₂ ekv. emissiya edən Azərbaycan sənayesi genişmiqyaslı texnoloji transformasiyadan keçəcək.
2035-ci ilə qədərki dövrdə karbonun tutulması, istifadəsi və saxlanması (CCUS) sahəsində pilot layihələrin həyata keçirilməsi planlaşdırılıb. 2060-cı ilə qədər bu texnologiyalar bütün sement istehsalı şirkətlərində, metallurgiya müəssisələrində (DRI-EAF texnologiyasından istifadə edilməklə), eləcə də SOCAR-ın neft emalı və neft-kimya obyektlərində geniş yayılacaq.
Alüminium sənayesində texnoloji inkişafa uyğun olaraq inert anodların istifadəsinə tam keçid nəzərdə tutulub. Kimya və qida sənayesində qaz qazanları tamamilə elektrik qazanları və yüksək temperaturlu istilik nasosları ilə əvəz ediləcək.