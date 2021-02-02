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AzerGold назвал цели на ближайшие 15 лет

AzerGold назвал цели на ближайшие 15 лет Прогнозируется внесение до 2035 года вклада в совокупный ВВП страны в размере до 8,9 млрд долларов
Промышленность
2 февраля 2021 г. 11:57
AzerGold назвал цели на ближайшие 15 лет

С передачей ЗАО AzerGold в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу начался новый этап в деятельности компании.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления акционерного общества Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года и предстоящим задачам.

"Несомненно, это решение еще больше ускорит развитие ЗАО за счет ускорения всестороннего, устойчивого развития свободных рыночных отношений в горнодобывающей сфере, основанного на новых принципах управления. Уверен, что в результате взаимодействия с Азербайджанским инвестиционным холдингом вклад ЗАО в национальную экономику еще больше возрастет", - отметил он.

З.Ибрагимов подчеркнул, что одним из знаменательных шагов в деятельности AzerGold в прошлом году стало утверждение корпоративной стратегии компании на 2025 год (среднесрочная) и 2035 год (долгосрочная) с целью обеспечения устойчивого развития сектора по добыче руд цветных металлов. Основными целями общества в рамках реализации проектов, определенных в стратегии, являются:

1. Превращение общества в крупную горнодобывающую компанию регионального масштаба с годовым оборотом до 2035 года в 1 миллиард долларов США;

2. Вхождение в число крупнейших горнодобывающих компаний региона в области ненефтяной промышленности и работодателей;

3. Ликвидация зависимости от государственного бюджета в финансировании реализации стратегических программ;

4. Активное участие в развитии смежных отраслей горнодобывающей промышленности и ювелирной промышленности с помощью инновационных инструментов;

5. Развитие потенциала выхода на рынки соседних стран.

В рамках реализации проектов, определенных в рамках стратегии, прогнозируется внесение до 2035 года вклада в совокупный ВВП страны в размере до 8,9 млрд долларов, а также привлечение до 14 тысяч сотрудников на самой активной стадии реализации проектов.

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Версия на азербайджанском языке "AzerGold" yaxın 15 il üçün hədəflərini açıqlayıb

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