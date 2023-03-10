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Азербайджанские ковры будут экспонироваться в США

Азербайджанские ковры будут экспонироваться в США В этом и следующем году в ряде штатов США будет организована выставка-продажа азербайджанских ковров.
Промышленность
10 марта 2023 г. 17:29
Азербайджанские ковры будут экспонироваться в США

В этом и следующем году в ряде штатов США будет организована выставка-продажа азербайджанских ковров.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерхалча".

Согласно информации, выставки под названием "Азербайджанские ковры" пройдут в соответствии с соглашением, достигнутым акционерным обществом с Американо-азербайджанской торгово-промышленной палатой.

Первая выставка ковров состоится 27 марта в галерее офиса Палаты. На открытии все желающие смогут познакомиться с богатым культурным наследием Азербайджана, увидеть особое мастерство, ознакомиться с историей ковров, оформленных как в классическом, так и в современном стиле.

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Версия на английском языке Azerbaijani carpets to be exhibited in US
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xalçaları ABŞ-da sərgilənəcək

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