В Агдамском промпарке в этом году начнут работать более 5 предприятий

В этом году в Агдамском промышленном парке планируется запустить более 5 предприятий.

В этом году в Агдамском промышленном парке планируется запустить более 5 предприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики Сеймур Адыгёзалов.

"Уже более 60% территорий парка переданы предпринимателям в долгосрочное пользование. Агдамский промпарк, как и другие промышленные зоны Азербайджана, привлекателен для предпринимателей. Это второй по численности резидентов промышленный парк Азербайджана после Сумгайытского химического промышленного парка. Число резидентов достигает 23, объем вложенных ими инвестиций - 200,6 млн манатов. Еще шесть предпринимателей имеют статус нерезидента", - сказал Адыгёзалов.

По его словам, компании в целом планируют создать в Агдамском промпарке более 1900 рабочих мест, по сей день же созданы 300 постоянных рабочих мест.