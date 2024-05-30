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В Агдамском промпарке в этом году начнут работать более 5 предприятий  

В Агдамском промпарке в этом году начнут работать более 5 предприятий   В этом году в Агдамском промышленном парке планируется запустить более 5 предприятий.
Промышленность
30 мая 2024 г. 13:01
В Агдамском промпарке в этом году начнут работать более 5 предприятий  

В этом году в Агдамском промышленном парке планируется запустить более 5 предприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики Сеймур Адыгёзалов.

"Уже более 60% территорий парка переданы предпринимателям в долгосрочное пользование. Агдамский промпарк, как и другие промышленные зоны Азербайджана, привлекателен для предпринимателей. Это второй по численности резидентов промышленный парк Азербайджана после Сумгайытского химического промышленного парка. Число резидентов достигает 23, объем вложенных ими инвестиций - 200,6 млн манатов. Еще шесть предпринимателей имеют статус нерезидента", - сказал Адыгёзалов.

По его словам, компании в целом планируют создать в Агдамском промпарке более 1900 рабочих мест, по сей день же созданы 300 постоянных рабочих мест.

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Версия на английском языке Over five enterprises to start operating in Agdam Industrial Park in 2024
Версия на азербайджанском языке Ağdam Sənaye Parkında bu il 5-dən çox müəssisə fəaliyyətə başlayacaq

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