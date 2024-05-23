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Азербайджан планирует выпуск электромобилей

Азербайджан планирует выпуск электромобилей
Промышленность
23 мая 2024 г. 19:20
Азербайджан планирует выпуск электромобилей

В Азербайджане в ближайшие годы могут быть реализованы проекты по производству и экспорту электромобилей.

Об этом Report заявила исполнительный директор Азербайджанской ассоциации производителей машин и оборудования Гюлай Гасанова.

По его словам, в 2024 году в Азербайджане планируется произвести 8 тыс. автомобилей, из которых 2 тыс. - грузовики и автобусы. По словам исполнительного директора, цены на автомобили местного производства варьируются от 17 800 манатов до 160 тыс. манатов.

По данным Госкомстата, за четыре месяца этого года в Азербайджане произведено 254 грузовых (+75,2%) и 948 легковых автомобилей (-24,7%).

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