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Стали известны инвестиции и сроки запуска строительства Узбекистаном в Азербайджане текстильного кластера

Стали известны инвестиции и сроки запуска строительства Узбекистаном в Азербайджане текстильного кластера Узбекская компания TST Group планирует создать в Азербайджане дочерний текстильный кластер, в который будет инвестировано 52 млн долларов США..
Промышленность
22 мая 2024 г. 19:07
Стали известны инвестиции и сроки запуска строительства Узбекистаном в Азербайджане текстильного кластера

Узбекская компания TST Group планирует создать в Азербайджане дочерний текстильный кластер, в который будет инвестировано 52 млн долларов США..

Как передает Report со ссылкой на ассоциацию "Узтекстильпром", один из учредителей компании провел переговоры с представителями Агентства по развитию экономических зон Азербайджана в рамках визита узбекистанской делегации под руководством и.о. главы "Узтекстильпром" Мирмухсина Султанова в Азербайджан.

Главной темой переговоров стала реализация достигнутых ранее договоренностей о предоставлении TST Group земельного участка под Имишли. Компания планирует организовать здесь текстильный кластер.

Стороны договорились ускорить выделение земли для проекта в Имишлинском и Мингячевирском районах.

Запуск строительства будущего кластера планируется в августе 2024 года. Также на встрече обсуждались планы совместной переработки азербайджанского хлопка с экспортом продукции в третьи страны.

Отметим, что TST Group сейчас включает два предприятия по производству, покраске и набивке тканей: компанию "Тукимачи Саноат Текстиль", учрежденную в 2009 году, и Group Impex Textile 2013 года.

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