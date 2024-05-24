Алекбер Мамедов: В Агдамском промпарке ожидается открытие еще 6 предприятий

В Агдамском промышленном парке еще 6 предприятий начнут работу к концу этого года.

В Агдамском промышленном парке еще 6 предприятий начнут работу к концу этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Карабахского территориального главного налогового управления Государственной налоговой службы Алекбер Мамедов.

По его словам, в парке зарегистрировано 27 предприятий, из которых 21 резидент и 6 нерезидентов.

"Общая стоимость их проектов составляет 195,5 млн манатов. В этом году уже начало работу одно предприятие, и ожидается открытие еще шести. В то же время еще 10 заявок находятся на рассмотрении. Шесть заявителей в ближайшее время должны получить статус резидента", - сказал Мамедов.