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Алекбер Мамедов: В Агдамском промпарке ожидается открытие еще 6 предприятий

Алекбер Мамедов: В Агдамском промпарке ожидается открытие еще 6 предприятий В Агдамском промышленном парке еще 6 предприятий начнут работу к концу этого года.
Промышленность
24 мая 2024 г. 17:48
Алекбер Мамедов: В Агдамском промпарке ожидается открытие еще 6 предприятий

В Агдамском промышленном парке еще 6 предприятий начнут работу к концу этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Карабахского территориального главного налогового управления Государственной налоговой службы Алекбер Мамедов.

По его словам, в парке зарегистрировано 27 предприятий, из которых 21 резидент и 6 нерезидентов.

"Общая стоимость их проектов составляет 195,5 млн манатов. В этом году уже начало работу одно предприятие, и ожидается открытие еще шести. В то же время еще 10 заявок находятся на рассмотрении. Шесть заявителей в ближайшее время должны получить статус резидента", - сказал Мамедов.

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Версия на английском языке Six more enterprises expected to open in Aghdam industrial park
Версия на азербайджанском языке Ələkbər Məmmədov: "Ağdam Sənaye Parkında 6 müəssisənin açılışı gözlənilir"

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