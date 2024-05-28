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Число контейнеровозов в Красном море в 2024 году сократилось на 90% из-за хуситов

Число контейнеровозов в Красном море в 2024 году сократилось на 90% из-за хуситов Количество контейнеровозов, проходящих через Красное море, в нынешнем году из-за нападений хуситов сократилось на 90% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Промышленность
28 мая 2024 г. 13:45
Число контейнеровозов в Красном море в 2024 году сократилось на 90% из-за хуситов

Количество контейнеровозов, проходящих через Красное море, в нынешнем году из-за нападений хуситов сократилось на 90% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Financial Times.

По словам Рольфа Хаббена Янсена, исполнительного директора компании Hapag-Lloyd, одного из ведущих в мире морских перевозчиков, перенаправление судов в Азию вокруг мыса Доброй Надежды "будет продолжаться, и пока очень трудно представить, [когда] это изменится".

Переходы торговых судов ряда судоходных компаний по длинному маршруту - плюс 20 дней - вокруг мыса Доброй Надежды привели к росту расхода топлива, увеличению стоимости страхования из-за повышенного риска нападения и к росту цен на контейнерные перевозки, отмечает издание. Самые большие проблемы возникают у компаний, пытающихся "перевезти продукты питания, цветы, другую скоропортящуюся продукцию".

Как сообщалось ранее, объем грузоперевозок по Суэцкому каналу за последний год (до апреля) упал на две трети из-за перенаправления транспортных средств вследствие нападений йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на суда в Красном море. Грузоперевозки по другой важной судоходной артерии - Баб-эль-Мандебскому проливу - сократились на 59%.

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