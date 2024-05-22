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Закир Ибрагимов: Доходы AzerGold превысили 1,2 млрд манатов

Закир Ибрагимов: Доходы AzerGold превысили 1,2 млрд манатов Доходы ЗАО AzerGold превысили 1 млрд 232 млн манатов.
Промышленность
22 мая 2024 г. 18:29
Закир Ибрагимов: Доходы AzerGold превысили 1,2 млрд манатов

Доходы ЗАО AzerGold превысили 1 млрд 232 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов, выступая на церемонии открытия музейной экспозиции "Хезине" в Ичеришехер, посвященной образцам ювелирного искусства и нумизматики.

По его словам, компания AzerGold, представляющая горнодобывающую промышленность Азербайджана, успешно продолжает свою деятельность для повышения экспортного потенциала нашей страны: "На сегодняшний день AzerGold экспортировал 412 тысяч унций золота (12,8 тонны), 785 тысяч унций серебра (24,4 тонны). На местном рынке было реализовано 15 тысяч унций (0,5 тонны) золота и 100 тысяч унций (3,1 тонны) серебра. Доходы компании в результате этих операций превысили 1 млрд 232 млн манатов".

Председатель правления AzerGold подчеркнул, что деятельность акционерного общества организована в соответствии с вызовами современности, местным и международным законодательством.

По его словам, ЗАО предпринимает ряд шагов в направлении цифровой трансформации, внедрения инновационных решений, укрепления экосистемы, а также намечает ряд инноваций в будущем.

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Версия на азербайджанском языке Zakir İbrahimov: “AzerGold”un ümumi gəliri 1,2 milyard manatı ötüb”

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