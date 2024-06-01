Конец эпохи: Женевский автосалон завершил деятельность спустя 120 лет

Руководство Женевского международного автосалона (Geneva International Motot Show, GIMS) отказалось от проведения планировавшегося на 2025 год в Женеве очередного ежегодного смотра мировых новинок автоиндустрии и от дальнейшей деятельности в этом городе.

Руководство Женевского международного автосалона (Geneva International Motot Show, GIMS) отказалось от проведения планировавшегося на 2025 год в Женеве очередного ежегодного смотра мировых новинок автоиндустрии и от дальнейшей деятельности в этом городе.

Как передает Report , в пресс-релизе руководства автосалона подчеркивается, что этот шаг, подводящий черту под 120-летней историей знаменитых выставок, обусловлен неясной ситуацией в автомобильной промышленности, ослаблением интереса к крупным мероприятиям подобного рода в Европе и усилившейся конкуренцией со стороны других экспозиционных площадок.

Президент Постоянного комитета фонда автосалона Александр де Сенарклен в качестве причины завершения деятельности в Женеве назвал "отсутствие интереса у автопроизводителей в трудном для индустрии контексте", а также конкуренцию со стороны автомобильных салонов Мюнхена и Парижа, которые "благоприятствуют своей местной промышленности".

Генеральный директор GIMS Сандро Мескита заявил в интервью газете Tribune de Geneve, что перспективы выставки 2025 оказались нерадужными. Он обратил внимание, что на последнем автосалоне в Женеве было показано 13 мировых новинок, а на автосалоне в Пекине, состоявшемся в конце апреля - начале мая, их было 117. Мескита сообщил, что GIMS, несмотря на прекращение деятельности в Женеве, продолжит проводить автосалоны в Катаре, и ближайший состоится в Дохе в ноябре 2025 года.

Женевский автосалон впервые был проведен в 1905 году. Долгое время он считался одним из самых престижных в Европе смотров достижений мировой автоиндустрии. На пике популярности выставочные площади достигали 120 тыс. кв. метров, в экспозиции участвовали до 120 компаний, а число посетителей превышало 600 тыс.