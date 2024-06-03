Toyota и Lexus отзывают 100 тыс. автомобилей из-за обнаруженной опасной неисправности

Toyota в США отзывает 102 тыс. пикапов Tundra и внедорожников Lexus LX с моторами V6 из-за опасности их внезапной остановки.
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Посторонний мусор может вызвать детонацию двигателя, неровную работу и потерю мощности, а также невозможность запуска.
В случае, если это произойдет, возможна авария, хотя автопроизводитель не привел данных о ДТП, произошедших по этой причине. Под отзыв попали автомобили 2022 и 2023 годов производства.
Производитель свяжется с владельцами потенциально проблемных машин начиная с июля 2024 года.