Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота на 51%
Промышленность
- 06 апреля, 2026
- 13:09
В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал золото на $60,7 млн, что на 51% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на мартовский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
За прошедшие 2 месяца экспорт ненефтегазового сектора Азербайджана увеличился на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $580,1 млн.
