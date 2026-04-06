Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота на 51%

В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал золото на $60,7 млн, что на 51% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на мартовский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За прошедшие 2 месяца экспорт ненефтегазового сектора Азербайджана увеличился на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $580,1 млн.