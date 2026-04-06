    Azərbaycan qızıl ixracından gəlirini 51 % artırıb

    Sənaye
    • 06 aprel, 2026
    • 12:50
    Azərbaycan qızıl ixracından gəlirini 51 % artırıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan 60,7 milyon ABŞ dolları dəyərində qızıl ixrac edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin açıqladığı "İxrac İcmalı"nın mart sayında bildirilir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 51 % çoxdur.

    Ötən 2 ayda Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracı əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 19,7 % artaraq 580,1 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi Qızıl ixracı İxrac gəlirləri Qeyri-neft-qaz sektoru
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота на 51%
    Azerbaijan's gold export revenue jumps 51%

