Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота более чем на 56 %
Промышленность
- 03 марта, 2026
- 15:43
Азербайджан в январе 2026 года экспортировал золото на сумму $33 млн.
Как сообщает Report, об этом говорится в февральском выпуске "Экспортного обзора", опубликованного Центром анализа и коммуникации экономических реформ.
Согласно данным, это на 56,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В прошлом месяце экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 9 % по сравнению с предыдущим годом и составил $268,4 млн.
Последние новости
16:09
Фото
SOCAR готова к расширению сотрудничества с молдавскими энергокомпаниямиЭнергетика
16:08
Толга Демир: XRG расширяет сотрудничество с SOCAR - от добычи до поставок энергоресурсов в ЕСЭнергетика
16:02
Фото
Петр Городов поблагодарил Азербайджан за содействие в раскрытии преступлений, совершенных в РФВнешняя политика
16:01
Пярвиз Шахбазов: Развитие ВИЭ способствует безопасности региона и ЕСЭнергетика
15:57
Лука Скиеппати: TAP AG разрабатывает план декарбонизации своих операцийЭнергетика
15:54
Вице-президент BP: Запасы свободного природного газа на АЧГ могут составить до 4 трлн кубофутовЭнергетика
15:51
Стюарт Шоу: На "Шахдениз" планируется ввод в эксплуатацию шести новых скважинЭнергетика
15:46
Госсекретарь: Азербайджан готов оказать содействие в подключении Черногории к TAP - ИНТЕРВЬЮЭнергетика
15:46