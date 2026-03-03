Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота более чем на 56 %

    03 марта, 2026
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота более чем на 56 %

    Азербайджан в январе 2026 года экспортировал золото на сумму $33 млн.

    Как сообщает Report, об этом говорится в февральском выпуске "Экспортного обзора", опубликованного Центром анализа и коммуникации экономических реформ.

    Согласно данным, это на 56,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В прошлом месяце экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 9 % по сравнению с предыдущим годом и составил $268,4 млн.

