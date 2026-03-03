Azərbaycan qızıl ixracından gəlirini 56 %-dən çox artırıb
- 03 mart, 2026
- 15:02
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 33 milyon ABŞ dolları dəyərində qızıl ixrac edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin açıqladığı "İxrac İcmalı"nın fevral sayında bildirilir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 56,4% çoxdur.
Ötən ay Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı əvvəlki illə müqayisədə 9 % artaraq 268,4 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
