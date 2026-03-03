İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Azərbaycan qızıl ixracından gəlirini 56 %-dən çox artırıb

    Sənaye
    • 03 mart, 2026
    • 15:02
    Azərbaycan qızıl ixracından gəlirini 56 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 33 milyon ABŞ dolları dəyərində qızıl ixrac edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin açıqladığı "İxrac İcmalı"nın fevral sayında bildirilir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 56,4% çoxdur.

    Ötən ay Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı əvvəlki illə müqayisədə 9 % artaraq 268,4 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi Qızıl ixrac gəlirləri
    Azerbaijan exports $33M worth of gold in January

