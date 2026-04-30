Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота на 46%

Азербайджан в январе-марте 2026 года экспортировал золото на сумму $95,3 млн, что на 46,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Отметим, что за первый квартал ненефтегазовый экспорт Азербайджана увеличился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $862 млн.