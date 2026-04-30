Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Промышленность
    30 апреля, 2026
    • 12:10
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота на 46%

    Азербайджан в январе-марте 2026 года экспортировал золото на сумму $95,3 млн, что на 46,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Отметим, что за первый квартал ненефтегазовый экспорт Азербайджана увеличился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $862 млн.

    Экспорт золота Центр анализа экономических реформ и коммуникаций
    Azərbaycan qızıl ixracından gəlirini 46 %-dən çox artırıb
    Azerbaijan increases gold export revenues by 46%

