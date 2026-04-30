Azərbaycan qızıl ixracından gəlirini 46 %-dən çox artırıb
Sənaye
- 30 aprel, 2026
- 11:56
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan 95,3 milyon ABŞ dolları dəyərində qızıl ixrac edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin açıqladığı "İxrac İcmalı"nın aprel sayında bildirilir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 46,2 % çoxdur.
Ötən 3 ayda Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracı əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 11,7 % artaraq 862 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Son xəbərlər
01:47
Merts Almaniyada azlıq hökumətinin qurulmasını istisna edibDigər ölkələr
01:18
ABŞ İrana sanksiyalardan yayınmağa kömək edən şirkətləri sanksiyalarla hədələyibDigər ölkələr
00:54
"Arsenal" UEFA Çempionlar Liqasının ilk finalçısı olubFutbol
00:52
Səudiyyə Ərəbistanı iyunda Asiya üçün neftin qiymətini endiribDigər ölkələr
00:26
Rubio: ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı əməliyyatı müdafiə xarakterlidirDigər ölkələr
23:58
Aİ-Azərbaycan münasibətləri: strateji maraqlar "qətnamə marafonu"na qarşı – ŞƏRHAnalitika
23:48
Zülfüqari: Tehran BƏƏ ərazisinə raket və ya pilotsuz təyyarə atmayıbRegion
23:25
Əlcəzair Prezidenti sabah Türkiyəyə rəsmi səfər edəcəkRegion
23:07