Азербайджан обсудил с китайскими компаниями совместное производство алюминия

Азербайджан и китайские компании Wanji и Sunstone обсудили возможности расширения взаимного сотрудничества и реализацию совместных проектов в сфере производства алюминия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Сообщается, что заместитель министра Самед Баширли встретился с руководителями компаний.

Гостям была предоставлена информация о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане, созданной инфраструктуре в промышленных зонах, льготах и механизмах поддержки, предоставляемых инвесторам. Было отмечено, что Азербайджан придает особое значение реализации промышленных и технологических проектов и заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с иностранными инвесторами.

На встрече обсуждались возможности расширения взаимного сотрудничества и реализации совместных проектов в области производства алюминия.