    Азербайджан обсудил с китайскими компаниями совместное производство алюминия

    Промышленность
    • 19 января, 2026
    • 17:55
    Азербайджан и китайские компании Wanji и Sunstone обсудили возможности расширения взаимного сотрудничества и реализацию совместных проектов в сфере производства алюминия.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

    Сообщается, что заместитель министра Самед Баширли встретился с руководителями компаний.

    Гостям была предоставлена информация о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане, созданной инфраструктуре в промышленных зонах, льготах и механизмах поддержки, предоставляемых инвесторам. Было отмечено, что Азербайджан придает особое значение реализации промышленных и технологических проектов и заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с иностранными инвесторами.

    На встрече обсуждались возможности расширения взаимного сотрудничества и реализации совместных проектов в области производства алюминия.

    Azərbaycan və Çin şirkətləri birgə alüminium istehsalını müzakirə edib
    Azerbaijan, Chinese companies discuss joint aluminum production

