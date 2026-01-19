İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Azərbaycan və Çin şirkətləri birgə alüminium istehsalını müzakirə edib

    Sənaye
    • 19 yanvar, 2026
    • 17:32
    Azərbaycan və Çin şirkətləri birgə alüminium istehsalını müzakirə edib

    Azərbaycan hökuməti ilə Çinin "Wanji" və "Sunstone" şirkətləri arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsi, alüminium istehsalı sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsi imkanları müzakirə olunub.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, nazir müavini Səməd Bəşirli şirkətlərin rəhbərləri ilə görüşüb.

    Qonaqlara ölkəmizdə əlverişli investisiya mühiti, sənaye zonalarında yaradılmış infrastruktur, investorlar üçün təqdim olunan güzəştlər və dəstək mexanizmləri haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan sənaye və texnologiya yönümlü layihələrin reallaşdırılmasına xüsusi önəm verir və xarici investorlarla uzunmüddətli əməkdaşlıqda maraqlıdır.

    Görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsi, alüminium istehsalı sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsi imkanları müzakirə olunub.

    "Wanji" şirkəti sənaye, nəqliyyat və texnoloji həllər sahəsində ixtisaslaşmış şirkətlərdən biridir. Şirkət innovativ məhsul və xidmətlərin inkişafı, istehsal proseslərinin səmərəliliyinin artırılması və beynəlxalq bazarlarda əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir.

    "Sunstone" şirkəti alüminium sənayesi üçün karbon materiallarının (prebaked anode) tədqiqatı, istehsalı və satışı ilə məşğuldur və hazırda Çinin bu sahədə mühüm ixracatçılarından biridir.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Səməd Bəşirli
    Foto
    Азербайджан обсудил с китайскими компаниями совместное производство алюминия

    Son xəbərlər

    18:00

    Portuqaliyada prezident seçkilərində ikinci tur təyin edilib

    Digər ölkələr
    17:48

    Azərbaycanda ötən il avtomobil nəqliyyatı ilə 2 milyarda yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    17:48

    Beynəlxalq axtarışa verilmiş 3 şəxs Rusiya və Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

    Hadisə
    17:46

    Azərbaycan güləşçiləri ilin ilk təlim-məşq toplanışlarına başlayıblar

    Fərdi
    17:40

    KİV: Azərbaycan ərazisindən keçməklə Rusiyadan Ermənistana maye qaz tədarükü gözlənilir

    Region
    17:36
    Foto
    Video

    Böyük qayıdışın böyük parçası: Ağdam və Füzulinin ailə-ailə, ev-ev, məktəb-məktəb bərpasından – REPORTAJ

    Qarabağ
    17:35

    Sabah Azərbaycanda güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    17:34
    Foto

    Vüqar Əhmədov Hacıqabul və Şirvandan olan vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    17:32
    Foto

    Azərbaycan və Çin şirkətləri birgə alüminium istehsalını müzakirə edib

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti