Адыгезалов: Продукция промзон Азербайджана экспортируется в более чем 70 стран

Продукция производства промышленных зон Азербайджана сегодня экспортируется более чем в 70 стран мира.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Сеймур Адыгезалов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

По его словам, промышленные зоны существенно усилили стратегическую роль в ненефтегазовом секторе экономики страны.

"В прошлом году доля промышленных зон в производстве ненефтегазовой промпродукции составила 19,1%, а в ненефтегазовом экспорте - 33,9%. Эти показатели свидетельствуют о том, что промышленные зоны стали одним из ключевых опорных элементов ненефтегазовой экономики", - отметил он.

Адыгезалов также добавил, что по итогам прошлого года общий объем производства в промышленных зонах вырос на 21,1% по сравнению с предыдущим годом, а объем экспорта увеличился на 13,4%.