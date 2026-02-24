Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Адыгезалов: Продукция промзон Азербайджана экспортируется в более чем 70 стран

    Промышленность
    • 24 февраля, 2026
    • 12:05
    Адыгезалов: Продукция промзон Азербайджана экспортируется в более чем 70 стран

    Продукция производства промышленных зон Азербайджана сегодня экспортируется более чем в 70 стран мира.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Сеймур Адыгезалов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    По его словам, промышленные зоны существенно усилили стратегическую роль в ненефтегазовом секторе экономики страны.

    "В прошлом году доля промышленных зон в производстве ненефтегазовой промпродукции составила 19,1%, а в ненефтегазовом экспорте - 33,9%. Эти показатели свидетельствуют о том, что промышленные зоны стали одним из ключевых опорных элементов ненефтегазовой экономики", - отметил он.

    Адыгезалов также добавил, что по итогам прошлого года общий объем производства в промышленных зонах вырос на 21,1% по сравнению с предыдущим годом, а объем экспорта увеличился на 13,4%.

    Azərbaycanın sənaye zonalarının məhsullarının ixrac olunduğu ölkələrin sayı 70-i ötüb
    Adigezalov: Azerbaijan's industrial zones export to more than 70 countries

