Azərbaycanın sənaye zonalarının məhsullarının ixrac olunduğu ölkələrin sayı 70-i ötüb
- 24 fevral, 2026
- 11:19
Hazırda Azərbaycanın sənaye sonalarında istehsal olunan məhsullar 70-dən artıq ölkəyə ixrac olunur.
"Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Seymur Adıgözəlov 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.
"Sənaye zonaları Azərbaycanın qeyri-neft-qaz iqtisadiyyatında strateji əhəmiyyətini artırıb. Ötən il qeyri-neft-qaz sənaye məhsullarının istehsalında sənaye zonalarının payı 19,1 %, qeyri-neft-qaz ixracında isə 33,9 % təşkil edib. Bu göstəricilər sənaye zonalarının qeyri-neft-qaz iqtisadiyyatında əsas dayaqlardan birinə çevrildiyini göstərir", - deyə o qeyd edib.
Bundan başqa, sədr deyib ki, ötən il sənaye zonalarında istehsalın ümumi dəyəri əvvəlki illə müqayisədə 21,1 %, ixracın dəyəri isə 13,4 % çox olub.