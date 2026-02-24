İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanın sənaye zonalarının məhsullarının ixrac olunduğu ölkələrin sayı 70-i ötüb

    Sənaye
    • 24 fevral, 2026
    • 11:19
    Azərbaycanın sənaye zonalarının məhsullarının ixrac olunduğu ölkələrin sayı 70-i ötüb

    Hazırda Azərbaycanın sənaye sonalarında istehsal olunan məhsullar 70-dən artıq ölkəyə ixrac olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Seymur Adıgözəlov 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    "Sənaye zonaları Azərbaycanın qeyri-neft-qaz iqtisadiyyatında strateji əhəmiyyətini artırıb. Ötən il qeyri-neft-qaz sənaye məhsullarının istehsalında sənaye zonalarının payı 19,1 %, qeyri-neft-qaz ixracında isə 33,9 % təşkil edib. Bu göstəricilər sənaye zonalarının qeyri-neft-qaz iqtisadiyyatında əsas dayaqlardan birinə çevrildiyini göstərir", - deyə o qeyd edib.

    Bundan başqa, sədr deyib ki, ötən il sənaye zonalarında istehsalın ümumi dəyəri əvvəlki illə müqayisədə 21,1 %, ixracın dəyəri isə 13,4 % çox olub.

    Адыгезалов: Продукция промзон Азербайджана экспортируется в более чем 70 стран
    Adigozalov: Azerbaijan's industrial zones export to more than 70 countries

