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Жители Агджабеди выступили против установки новогодней ёлки

Жители Агджабеди выступили против установки новогодней ёлки Местные жители назвали это неуважением к памяти шехидов
Происшествия
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23 декабря 2020 г. 11:07
Жители Агджабеди выступили против установки новогодней ёлки
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Установка новогодней ёлки на территории города Агджабеди по указанию главы районной Исполнительной власти вызвала недовольство местных жителей.

Как сообщает Карабахский центр Report, на одной из центральных улиц города с участием сотрудников Исполнительной власти были начаты работы по установке ёлки.

В это время несколько местных жителей подошли к сотрудникам ИВ и выразили протест против установки ёлки, назвав это неуважением к памяти шехидов, павших в Отечественной войне. В ответ на это работники сказали жителям, что на ели вместо игрушек будут вывешены фотографии павших героев. Эти слова вызвали еще большее недовольство граждан. Жители увидели в этих словах оскорбление памяти погибших солдат.

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Версия на азербайджанском языке Ağcabədidə sakinlər yolka quraşdırlmasına etiraz ediblər

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