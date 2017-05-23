 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Житель Астары совершил суицид

    Он повесился в собственном доме

    Астара. 23 мая. REPORT.AZ/ Житель Астары совершил суицид.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Шуви.

    Местный житель Вугар Нариман оглу Таиров 1968 г.р. повесился в своем доме.

    Как сообщили местному бюро Report близкие В. Таирова, в последнее время у него были проблемы с психикой.

    Отмечается, что услышав о ранении сына на фронте в апреле прошлого года, В. Таиров пережил сильный стресс, что вызвало нарушение психики.

    Тело мужчины отправили на обследование в Лянкяранский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии минздрава.

    Факт расследуется Астаринской районной прокуратурой. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi