Астара. 23 мая. REPORT.AZ/ Житель Астары совершил суицид.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Шуви.
Местный житель Вугар Нариман оглу Таиров 1968 г.р. повесился в своем доме.
Как сообщили местному бюро Report близкие В. Таирова, в последнее время у него были проблемы с психикой.
Отмечается, что услышав о ранении сына на фронте в апреле прошлого года, В. Таиров пережил сильный стресс, что вызвало нарушение психики.
Тело мужчины отправили на обследование в Лянкяранский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии минздрава.
Факт расследуется Астаринской районной прокуратурой.
Valeh DadaşovАвтор новости
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