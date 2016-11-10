Задержанные за кражу из университета "Одлар Юрду" дали показания в суде

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Субхана Алекберова, Парвиза Гулиева, Хазрата Мамедова, Вугара Велиева, Мирсанана Сеидова и Немата Фархадова, обвиняемых в краже.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова прокурор зачитал обвинительный акт.

М.Сеидов и В.Велиев признали себя виновными.

С.Алекберов признался, что совершил кражу из здания университета "Одлар Юрду". Он попросил позвать в суд ректора Ахмеда Велиева: "Пусть он скажет, откуда он знает о моей краже. Кражу я планировал с Вугаром Велиевым. Он знал, что там находятся деньги. Мы договорились, что 20 процентов украденных денег я отдам В.Велиеву".

Обвиняемый отметил, что в сейфе было 120 тыс. манатов.

Другой обвиняемый П.Гулиев подтвердил свои показания следствию. Х.Мамедов отметил, что ему также достались деньги.

Процесс будет продолжен 18 ноября.

Отметим, что обвиняемые совершили кражу из здания университета "Одлар Юрду" на территории Наримановского района. Эти лица унесли имущество на общую сумму 429 172 маната. Они обвиняются по ст. 177 (кража) Уголовного кодекса.