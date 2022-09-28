МВД: Задержан подозреваемый в массовом мошенничестве в соцсетях

Сотрудниками полиции задержан Джамал Алигулиев, 2004 года рождения, подозреваемый в массовом мошенничестве путем продажи в социальных сетях и на сайтах объявлений дорогих мобильных телефонов по заниженным ценам.

Сотрудниками полиции задержан Джамал Алигулиев, 2004 года рождения, подозреваемый в массовом мошенничестве путем продажи в социальных сетях и на сайтах объявлений дорогих мобильных телефонов по заниженным ценам.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Возникли подозрения, что указанное лицо, обманывая людей, желающих купить выставленные им по заниженной цене мобильные телефоны, присвоил под предлогом "задатка" 200, 300 манатов и другие суммы путем онлайн-перевода.

Расследование по делу продолжается.

"Рекомендуем гражданам не переводить средства на банковские счета, предоставленные незнакомыми лицами, при покупке товара", - говорится в сообщении МВД.