МВД: Задержан подозреваемый в массовом мошенничестве в соцсетях

Сотрудниками полиции задержан Джамал Алигулиев, 2004 года рождения, подозреваемый в массовом мошенничестве путем продажи в социальных сетях и на сайтах объявлений дорогих мобильных телефонов по заниженным ценам.
Об этом
Возникли подозрения, что указанное лицо, обманывая людей, желающих купить выставленные им по заниженной цене мобильные телефоны, присвоил под предлогом "задатка" 200, 300 манатов и другие суммы путем онлайн-перевода.
Расследование по делу продолжается.
"Рекомендуем гражданам не переводить средства на банковские счета, предоставленные незнакомыми лицами, при покупке товара", - говорится в сообщении МВД.