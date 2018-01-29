Зачитан приговор мужчине, нанесшему ножевые ранения соседу

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Насиба Ахмедова 1994 г.р., обвиняемого в нанесении соседу ножевых ранений.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Саламова, выступил прокурор и потребовал для Н.Ахмедова 4,5 лет тюремного заключения.

Выступив с последним словом, подсудимый заявил, что сожалеет о содеянном.

По приговору суда, Н.Ахмедова лишили свободы сроком на 3 года.

Отметим, что инцидент произошел в прошлом году близ подземного перехода на проспекте Гейдара Алиева в Баку.

Н.Ахмедов сделал замечание соседу Хейбету Алиеву, который громко говорил у его дома с соседними ребятами. Х.Алиев не отреагировал на это, после чего произошла поножовщина.

На почве конфликта Н.Ахмедов нанес соседу Х.Алиеву 4 ножевых ранения. В результате усилий врачей, Х.Алиева удалось спасти.

Н.Ахмедов был задержан сотрудниками полиции.

В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК.