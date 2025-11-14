Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Происшествия
    • 14 ноября, 2025
    • 15:20
    За 9 месяцев в Азербайджане зарегистрировано более 36 тыс. браков

    За 9 месяцев текущего года в Азербайджане зарегистрировано 36 332 брака и 15 480 разводов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

    Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество браков на 1 000 человек населения снизилось с 4,8 до 4,7, а количество разводов - с 2,1 до 2,0.

    Bu ilin 9 ayı ərzində 36 mindən çox nikah qeydə alınıb
    Over 36,000 marriages registered in Azerbaijan in nine months

    Лента новостей