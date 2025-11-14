За 9 месяцев в Азербайджане зарегистрировано более 36 тыс. браков
Происшествия
- 14 ноября, 2025
- 15:20
За 9 месяцев текущего года в Азербайджане зарегистрировано 36 332 брака и 15 480 разводов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике.
Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество браков на 1 000 человек населения снизилось с 4,8 до 4,7, а количество разводов - с 2,1 до 2,0.
