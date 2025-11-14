İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Bu ilin 9 ayı ərzində 36 mindən çox nikah qeydə alınıb

    Daxili siyasət
    • 14 noyabr, 2025
    • 15:12
    Bu ilin 9 ayı ərzində 36 mindən çox nikah qeydə alınıb

    Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat şöbələri tərəfindən bu ilin 9 ayı ərzində 36332 nikah və 15480 boşanma halları qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Dövlət Statistika Komitəsi açıqlayıb.

    Bildirilib ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə nikahların sayı azalaraq 4,8-dən 4,7-yə, boşanmaların sayı isə 2,1-dən 2,0-a düşüb.

    nikah boşanma Ədliyyə Nazirliyi
    За 9 месяцев в Азербайджане зарегистрировано более 36 тыс. браков
    Over 36,000 marriages registered in Azerbaijan in nine months

    Son xəbərlər

    15:41

    BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 24 %-dən çox azalıb

    Energetika
    15:35

    AYNA-nın "Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən operatorlar" altsistemi genişləndirilib

    İnfrastruktur
    15:34

    PFL "Karvan-Yevlax"a ev oyunlarını Yevlaxda keçirməyə icazə verib

    Futbol
    15:32

    Azərbaycanda fəxri adlara görə 4 mindən çox şəxsə təqaüd verilir

    Sosial müdafiə
    15:31

    Təhlükə potensiallı obyektlərlə bağlı Koordinasiya Komissiyasının tərkibi genişləndirilib

    İnfrastruktur
    15:29

    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 2 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    15:28

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri təyinat alıblar

    Futbol
    15:28

    Azərbaycanda aqrar sektor 1 % böyüyüb

    ASK
    15:28

    "Azərsilah"ın Şirvandakı zavodunda qəza olub, bir nəfər ölüb - RƏSMİ

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti