İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Kuba ABŞ-ni təzyiqləri azaltmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    • 05 fevral, 2026
    • 11:44
    Kuba ABŞ-ni təzyiqləri azaltmağa çağırıb

    Kuba və Birləşmiş Ştatlar ikitərəfli münasibətlərin hazırkı səviyyəsi ilə bağlı məlumat mübadiləsi aparıb, lakin tammiqyaslı dialoq hələ başlamayıb.

    "Report" CNN-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Kuba xarici işlər nazirinin müavini Karlos Fernandes de Kosio bildirib.

    O qeyd edib ki, Kuba ABŞ ilə məzmunlu dialoqa hazırdır, lakin öz dövlət idarəetmə sisteminin dəyişdirilməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə etmək niyyətində deyil.

    "Biz konstitusiya sistemimizi müzakirə etməyə hazır deyilik", - de Kosio bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Kuba ABŞ üçün heç bir təhdid yaratmır, çünki öz ərazisində terrorçuları gizlətmir və heç bir terror təşkilatını dəstəkləmir. De Kosio vurğulayıb ki, Vaşinqtonun Venesuela neftinin adaya tədarükünün qarşısını almaq cəhdləri Kubanın öz yanacaq ehtiyatlarını qorumaq məqsədilə sərt qənaət tədbirləri görməsi ilə nəticələnə bilər.

    Nazir müavini əlavə edib ki, dialoq ABŞ üçün məcburetməyə ən yaxşı alternativdir. Bununla yanaşı, o qeyd edib ki, Kuba yalnız qarşılıqlı maraq doğuran mövzular, o cümlədən regional təhlükəsizliklə bağlı danışıqlar aparmağa hazırdır.

    "Əgər ABŞ narkotrafiklə mübarizədə əməkdaşlıq etmək istəyirsə, Kuba kömək edə bilər. Biz keçmişdə kömək etmişik və region daxilində trafiklə mübarizədə dəstəyimizi davam etdirə bilərik", - o söyləyib.

    CNN qeyd edib ki, XİN başçısının müavini bu bəyanatı Havanada rejim dəyişikliyinin vacibliyini tez-tez vurğulayan Donald Tramp administrasiyasının adaya təzyiqləri artırması fonunda verib.

    Kuba ABŞ dialoq
    МИД Кубы призвал США ослабить давление и предложил сферы для сотрудничества

    Son xəbərlər

    12:47

    Azərbaycan klubu heyətinə daha bir legioner futbolçu qatıb

    Futbol
    12:39

    Anar Bağırov: Azərbaycanda qadın vəkillərə ehtiyac var

    Daxili siyasət
    12:37

    Atletika üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək

    Fərdi
    12:34
    Foto

    Yeni aşkarlanmış daha 41 abidənin dövlət mühafizəsinə götürülməsi qərara alınıb

    Mədəniyyət siyasəti
    12:34

    Sabah Bakıda yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:31

    Azərbaycana Yaxın Şərqdən turist axını 13 % artıb

    Turizm
    12:29

    "Aqrarkredit" BOKT-a məxsus əmlak hərracda start qiymətindən 85 % baha satılıb

    Biznes
    12:25

    Ədliyyə naziri: Hüquq ixtisasının inkişafı ilə bağlı işçi qrup yaradılıb

    Daxili siyasət
    12:22

    Xaçmazda qatar avtomobili vurub, sürücü ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti