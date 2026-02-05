İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Azərbaycan Kuboku: "Turan Tovuz" "Kəpəz"ə qalib gəlib

    Futbol
    • 05 fevral, 2026
    • 20:55
    Azərbaycan Kuboku: Turan Tovuz Kəpəzə qalib gəlib

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsində "Turan Tovuz" "Kəpəz"ə qalib gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, "Azərsun Arena"da baş tutan cütün ilk oyununda Tovuz kollektivi 1:0 hesablı qələbə qazanıb.

    Qolu 57-ci dəqiqədə Hayderson Hurtado vurub.

    Bu raundda sevinən tərəf növbəti mərhələdə "Sumqayıt" - "Zirə" qarşılaşmasının (ilk oyun - 0:0) qalibi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    1/4 final mərhələsinin cavab matçları martın əvvəlində baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, bu raundun əvvəlki matçlarında "Sabah" "Qəbələ" ilə, "Sumqayıt" isə "Zirə" ilə qolsuz bərabərə qalıb. "Şamaxı" isə evdə "Qarabağ"ı 2:1 hesabı ilə üstələyib.

