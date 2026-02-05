Azərbaycan Kuboku: "Turan Tovuz" "Kəpəz"ə qalib gəlib
Futbol
- 05 fevral, 2026
- 20:55
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsində "Turan Tovuz" "Kəpəz"ə qalib gəlib.
"Report"un məlumatına görə, "Azərsun Arena"da baş tutan cütün ilk oyununda Tovuz kollektivi 1:0 hesablı qələbə qazanıb.
Qolu 57-ci dəqiqədə Hayderson Hurtado vurub.
Bu raundda sevinən tərəf növbəti mərhələdə "Sumqayıt" - "Zirə" qarşılaşmasının (ilk oyun - 0:0) qalibi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
1/4 final mərhələsinin cavab matçları martın əvvəlində baş tutacaq.
Qeyd edək ki, bu raundun əvvəlki matçlarında "Sabah" "Qəbələ" ilə, "Sumqayıt" isə "Zirə" ilə qolsuz bərabərə qalıb. "Şamaxı" isə evdə "Qarabağ"ı 2:1 hesabı ilə üstələyib.
