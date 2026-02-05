İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Azər Bağırov: "İnanıram ki, cavab matçından sonra növbəti mərhələyə yüksələn tərəf "Kəpəz" olacaq"

    Futbol
    • 05 fevral, 2026
    • 21:28
    Azər Bağırov: İnanıram ki, cavab matçından sonra növbəti mərhələyə yüksələn tərəf Kəpəz olacaq

    "Kəpəz"in baş məşqçisi Azər Bağırov Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsində "Turan Tovuz"u mübarizədən kənarlaşdıracaqlarına inanır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Gəncə təmsilçisinin çalışdırıcısı Tovuz kollektivi ilə keçirdikləri ilk matçdan sonra mətbuat konfransında deyib.

    O, (0:1) məğlub olduqları qarşılaşmanı şərh edib:

    "Bu mərhələnin ilk oyununu keçirdik. Maraqlı qarşılaşmaya şahidlik etdik. Futbolçularımız komanda olaraq yaxşı mübarizə apardılar. Cavab matçında daha fərqli oynamağa çalışacağıq. Oyunçularıma təşəkkür edirəm. Birinci hissədə meydanda 9 azərbaycanlı futbolçuya şans vermişdik. Bunun özünü bizim üçün yeni çağırış hesab etmək olar. İnanıram ki, cavab matçından sonra növbəti mərhələyə yüksələn tərəf "Kəpəz" olacaq".

    Qeyd edək ki, tərəflər arasında 1/4 final mərhələsinin cavab matçı martın əvvəlində baş tutacaq.

    Baş məşqçi Futbol xəbərləri Azər Bağırov

    Son xəbərlər

    21:51

    Dias-Kanel: Kuba ABŞ üçün təhdid yaratmır

    Digər ölkələr
    21:38

    "Turan Tovuz"un məşqçisi: "Əsas odur ki, "Kəpəz"lə matçda qələbə qazandıq"

    Futbol
    21:32
    Foto

    Leyla Əliyeva Luvr Əbu-Dabi muzeyini və İbrahim Ailə Evini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    21:31

    Hindistanda mədəndə partlayış nəticəsində azı 18 işçi həlak olub

    Digər ölkələr
    21:28

    Azər Bağırov: "İnanıram ki, cavab matçından sonra növbəti mərhələyə yüksələn tərəf "Kəpəz" olacaq"

    Futbol
    21:19
    Foto

    Özbəkistan və Pakistan bir sıra strateji sazişlər imzalayıb

    Digər ölkələr
    21:10

    Simonyan: Ermənistan Aİ-yə görə Rusiya ilə əməkdaşlıqdan imtina etməyib

    Region
    20:55

    Azərbaycan Kuboku: "Turan Tovuz" "Kəpəz"ə qalib gəlib

    Futbol
    20:43

    İsrail Livana yeni zərbələr endirməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti