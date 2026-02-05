Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    МИД Кубы призвал США ослабить давление и предложил сферы для сотрудничества

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 11:09
    МИД Кубы призвал США ослабить давление и предложил сферы для сотрудничества

    Куба и Соединенные Штаты обменялись сообщениями относительно текущего уровня двусторонних отношений, но полноценный диалог пока не начался.

    Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил замглавы кубинского МИД Карлос Фернандес де Косьо.

    Он отметил, что Куба готова к "содержательному" диалогу с США, однако не намерена обсуждать вопросы изменения своей государственной системы управления.

    "Мы не готовы обсуждать нашу конституционную систему так же, как полагаю, США не готовы обсуждать свою конституционную, политическую и экономическую систему", - заявил де Косьо.

    По его словам, Куба не представляет никаких угроз для США, поскольку не укрывает на своей территории террористов и не поддерживает никакие террористические организации. Де Косьо также подчеркнул, что попытки Вашингтона перекрыть поставки венесуэльской нефти на остров могут обернуться для Кубы мерами жесткой экономии ради сохранения запасов топлива.

    Министр добавил, что диалог является для США лучшей альтернативой принуждению. При этом он отметил, что Куба готова вести переговоры лишь по темам, представляющим взаимный интерес, включая региональную безопасность.

    "Если США хотят сотрудничать в борьбе с наркотрафиком, то Куба может помочь. Мы помогали в прошлом и можем продолжить помогать в борьбе с трафиком в пределах региона", - сказал он.

    CNN отмечает, что комментарии замглавы МИД прозвучали на фоне усиления давления на остров со стороны администрации Дональда Трампа, которая всё чаще говорит о смене режима в Гаване. Заявления кубинского дипломата прозвучали спустя несколько дней после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон "был бы рад" смене режима на Кубе.

