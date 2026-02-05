İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Həndbol üzrə yeniyetmə oğlanlar arasında Lənkəran birinciliyinə start verilib

    Komanda
    • 05 fevral, 2026
    • 11:35
    Həndbol üzrə yeniyetmə oğlanlar arasında Lənkəran birinciliyinə start verilib

    Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində həndbol üzrə 2012-2013-cü il təvəllüdlü yeniyetmə oğlanlar arasında rayon birinciliyinə start verilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Həndbol Federasiyasından (AHF) məlumat verilib.

    AHF-nin dəstəyi, Lənkəran-Astara Regional Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən turnirdə Lənkəranın ümumtəhsil məktəblərini təmsil edən 16 komanda mübarizə aparır.

    İki gün davam edəcək yarışın qaliblərinə kubok və diplomlar təqdim olunacaq.

    həndbol Rayon birinciliyi Lənkəran birinciliyi Azərbaycan Həndbol Federasiyası

    Son xəbərlər

    12:49

    Macarıstanda AEBA və "Rosatom"un baş direktoru arasında görüş başlayıb

    Digər ölkələr
    12:47

    Azərbaycan klubu heyətinə daha bir legioner futbolçu qatıb

    Futbol
    12:39

    Anar Bağırov: Azərbaycanda qadın vəkillərə ehtiyac var

    Daxili siyasət
    12:37

    Atletika üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək

    Fərdi
    12:34
    Foto

    Yeni aşkarlanmış daha 41 abidənin dövlət mühafizəsinə götürülməsi qərara alınıb

    Mədəniyyət siyasəti
    12:34

    Sabah Bakıda yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:31

    Azərbaycana Yaxın Şərqdən turist axını 13 % artıb

    Turizm
    12:29

    "Aqrarkredit" BOKT-a məxsus əmlak hərracda start qiymətindən 85 % baha satılıb

    Biznes
    12:25

    Ədliyyə naziri: Hüquq ixtisasının inkişafı ilə bağlı işçi qrup yaradılıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti