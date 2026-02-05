Həndbol üzrə yeniyetmə oğlanlar arasında Lənkəran birinciliyinə start verilib
Komanda
- 05 fevral, 2026
- 11:35
Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində həndbol üzrə 2012-2013-cü il təvəllüdlü yeniyetmə oğlanlar arasında rayon birinciliyinə start verilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Həndbol Federasiyasından (AHF) məlumat verilib.
AHF-nin dəstəyi, Lənkəran-Astara Regional Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən turnirdə Lənkəranın ümumtəhsil məktəblərini təmsil edən 16 komanda mübarizə aparır.
İki gün davam edəcək yarışın qaliblərinə kubok və diplomlar təqdim olunacaq.
