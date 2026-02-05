Qış Olimpiya Oyunları: Kanadalı snoubordçu məşq zamanı ağır zədə alıb
Fərdi
- 05 fevral, 2026
- 11:41
Kanadalı snoubordçu, üçqat olimpiya mükafatçısı Mark Makmorris İtaliyada keçirilən Qış Olimpiya Oyunlarında məşq zamanı ağır zədə alıb.
"Report" yarışın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 32 yaşlı idmançı yıxıldıqdan sonra helikopterlə xəstəxanaya çatdırılıb.
Hadisə idmançının "biq-eyr" növü üzrə yarışlara hazırlıq məşqi zamanı baş verib.
Qeyd edək ki, M.Makmorris 2014, 2018 və 2022-ci il olimpiadalarının bürünc mükafatçısı, həmçinin 2021-ci ilin dünya çempionudur. İtaliyada keçirilən Qış Olimpiya Oyunları fevralın 22-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
12:47
Azərbaycan klubu heyətinə daha bir legioner futbolçu qatıbFutbol
12:39
Anar Bağırov: Azərbaycanda qadın vəkillərə ehtiyac varDaxili siyasət
12:37
Atletika üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcəkFərdi
12:34
Foto
Yeni aşkarlanmış daha 41 abidənin dövlət mühafizəsinə götürülməsi qərara alınıbMədəniyyət siyasəti
12:34
Sabah Bakıda yağış yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:31
Azərbaycana Yaxın Şərqdən turist axını 13 % artıbTurizm
12:29
"Aqrarkredit" BOKT-a məxsus əmlak hərracda start qiymətindən 85 % baha satılıbBiznes
12:25
Ədliyyə naziri: Hüquq ixtisasının inkişafı ilə bağlı işçi qrup yaradılıbDaxili siyasət
12:22