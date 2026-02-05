Vüqar Hümbətov: Attestasiya prosesində müəllimlərin ixtisasına aid olmayan sual yoxdur
- 05 fevral, 2026
- 11:37
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki təhsil müəssisələrində keçirilən attestasiya prosesində müəllimlərin ixtisasına və tədris etdiyi fənnə aid olmayan sual və materiallar yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bunu nazirliyin Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzinin direktoru Vüqar Hümbətov jurnalistlərə açıqlamaslnda deyib.
Onun sözlərinə görə, attestasiya proqramı bir ildən çoxdur müəllimlərə təqdim olunub:
"Əlavə olaraq, bu müddət ərzində həm onlayn, həm də regionlarda ekspertlərin iştirakı ilə görüşlər təşkil olunub".
Vüqar Hümbətov bildirib ki, ekspertlər tərəfindən 3 lehinə, 2 əleyhinə səslə attestasiya prosesindən keçməyən müəllimlər əlavə təlimlərə cəlb olunub:
"Ötən il 233 nəfər təlimə cəlb edilib, onlardan 118 nəfəri imtahanda iştirak edib, 20 nəfər uğurlu nəticə göstərərək işinə bərpa edilib. Bu il də eyni qaydada proses davam etdiriləcək".