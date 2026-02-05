Минкультуры: Аттестация учителей проходит строго по специальности

В процессе аттестации педагогов учебных заведений, подведомственных Министерству культуры Азербайджана, используются исключительно материалы, относящиеся к их специальности и преподаваемому предмету.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам директор Научно-методического и квалификационного центра культуры при ведомстве Вугар Гумбатов.

По его словам, программа аттестации была представлена педагогам более года назад, после чего в течение этого периода проводились встречи в онлайн-формате и в регионах с участием экспертов.

"Вопросов и материалов, не связанных со специальностью учителей и преподаваемой ими дисциплиной, в процессе аттестации нет", - подчеркнул он.

Гумбатов отметил, что педагоги, не прошедшие процесс аттестации с результатом 3 голоса "за" и 2 "против", были привлечены к дополнительным тренингам.

"В прошлом году к обучению было привлечено 233 человека, из них 118 приняли участие в экзамене, 20 человек, показавшие успешный результат, были восстановлены на работе. В этом году процесс будет продолжен в том же порядке", - добавил он.