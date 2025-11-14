Производственная авария на заводе "Азерсилах" в Ширване: погиб сотрудник предприятия
Происшествия
- 14 ноября, 2025
- 15:36
На одном из заводов научно-производственного предприятия "Сенайеджихаз" при "Азерсилах" в Ширване произошла производственная авария.
Как сообщает Report, информация об этом размещена на сайте Министерства оборонной промышленности Азербайджана.
Отмечается, что в результате инцидента погиб сотрудник предприятия Исмаилов Адиль Балаш оглу.
В настоящее время соответствующие структуры проводят расследование обстоятельств происшествия.
Последние новости
16:16
Объем транспортируемой по БТД транзитной нефти сократился более чем на 24%Энергетика
16:13
В Египте туристы попали в ДТП: среди пострадавших двое граждан АзербайджанаДругие страны
16:06
Полиция задержала двух человек, пытавшихся проникнуть в замок Фонтенбло под ПарижемДругие страны
16:02
Азербайджан вручил России ноту протестаВнешняя политика
15:58
Расширен состав комиссии по потенциально опасным объектамИнфраструктура
15:52
Экспорт газа по ЮКТМ за 10 месяцев увеличился почти на 2%Энергетика
15:51
Британец выиграл в лотерею £1 млн и потратил часть денег на паровозика ТомасаЭто интересно
15:50
В Азербайджане аграрный сектор вырос на 1%АПК
15:44