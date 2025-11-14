Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Производственная авария на заводе "Азерсилах" в Ширване: погиб сотрудник предприятия

    Происшествия
    • 14 ноября, 2025
    • 15:36
    На одном из заводов научно-производственного предприятия "Сенайеджихаз" при "Азерсилах" в Ширване произошла производственная авария.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на сайте Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

    Отмечается, что в результате инцидента погиб сотрудник предприятия Исмаилов Адиль Балаш оглу.

    В настоящее время соответствующие структуры проводят расследование обстоятельств происшествия.

    "Азерсилах" Ширван Оборонная Промышленность Азербайджана взрыв на заводе
    "Azərsilah"ın Şirvandakı zavodunda qəza olub, bir nəfər ölüb - RƏSMİ
    Job accident at Azersilah plant in Shirvan kills one

