"Azərsilah"ın Şirvandakı zavodunda qəza olub, bir nəfər ölüb - RƏSMİ
Hadisə
- 14 noyabr, 2025
- 15:28
Bu gün günorta saatlarında "Azərsilah" Müdafiə Sənayesi Holdinqi" QSC-nin strukturuna daxil olan "Sənayecihaz" Elmi-İstehsalat Müəssisəsinin Şirvan şəhərində yerləşən zavodlarından birində istehsalat qəzası baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin saytında məlumat yerləşdirilib.
Qeyd edilib ki, qəza nəticəsində müəssisənin əməkdaşı İsmayılov Adil Balaş oğlu həlak olub.
Hazırda aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırmalar aparılır.
Son xəbərlər
15:44
Azərbaycanda iş icazəsi olan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı açıqlanıbDaxili siyasət
15:41
BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 24 %-dən çox azalıbEnergetika
15:35
AYNA-nın "Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən operatorlar" altsistemi genişləndirilibİnfrastruktur
15:34
PFL "Karvan-Yevlax"a ev oyunlarını Yevlaxda keçirməyə icazə veribFutbol
15:32
Azərbaycanda fəxri adlara görə 4 mindən çox şəxsə təqaüd verilirSosial müdafiə
15:31
Təhlükə potensiallı obyektlərlə bağlı Koordinasiya Komissiyasının tərkibi genişləndirilibİnfrastruktur
15:29
Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 2 %-ə yaxın artıbEnergetika
15:28
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri təyinat alıblarFutbol
15:28