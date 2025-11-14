İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    "Azərsilah"ın Şirvandakı zavodunda qəza olub, bir nəfər ölüb - RƏSMİ

    Hadisə
    • 14 noyabr, 2025
    • 15:28
    Azərsilahın Şirvandakı zavodunda qəza olub, bir nəfər ölüb - RƏSMİ

    Bu gün günorta saatlarında "Azərsilah" Müdafiə Sənayesi Holdinqi" QSC-nin strukturuna daxil olan "Sənayecihaz" Elmi-İstehsalat Müəssisəsinin Şirvan şəhərində yerləşən zavodlarından birində istehsalat qəzası baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin saytında məlumat yerləşdirilib.

    Qeyd edilib ki, qəza nəticəsində müəssisənin əməkdaşı İsmayılov Adil Balaş oğlu həlak olub.

    Hazırda aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırmalar aparılır.

    Производственная авария на заводе "Азерсилах" в Ширване: погиб сотрудник предприятия
    Explosion at Azersilah plant in Shirvan kills one

