Выяснилось, что пытавшийся покончить с собой в Губе является пропавшим без вести педагогом

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Стало известно, что пропавшим без вести лицом является педагог, пытавшийся покончить с собой в отеле "Oscar" в Губинском районе.

Как сообщает Report, 23 апреля житель Шемахинского района Руслан Зарбалиев 1990 г.р. пропал без вести напротив улицы С.С.Ахундова, 8 Бинагадинского района Баку.

Р.Зарбалиев пытался совершить суицид в Губе, нанеся себя ножевое ранение. На данный момент ему оказывается помощь в Губинской центральной районной больнице.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что он является пропавшим без вести лицом.

Расследования по факту продолжаются.