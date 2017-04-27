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    Выяснилось, что пытавшийся покончить с собой в Губе является пропавшим без вести педагогом

    Расследования по факту продолжаются

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Стало известно, что пропавшим без вести лицом является педагог, пытавшийся покончить с собой в отеле "Oscar" в Губинском районе. 

    Как сообщает Report, 23 апреля житель Шемахинского района Руслан Зарбалиев 1990 г.р. пропал без вести напротив улицы С.С.Ахундова, 8 Бинагадинского района Баку. 

    Р.Зарбалиев пытался совершить суицид в Губе, нанеся себя ножевое ранение. На данный момент ему оказывается помощь в Губинской центральной районной больнице.

    В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что он является пропавшим без вести лицом. 

    Расследования по факту продолжаются.

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