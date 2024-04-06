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Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны

Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны Проверке подвергается каждая пятая партия продукции растениеводства, экспортируемая Азербайджаном в страны Европейского союза (ЕС), и каждая 10-я партия продукции, импортируемая из других стран.
АПК
6 апреля 2024 г. 17:29
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны

Проверке подвергается каждая пятая партия продукции растениеводства, экспортируемая Азербайджаном в страны Европейского союза (ЕС), и каждая 10-я партия продукции, поставляемая из других стран.

Об этом сообщил Report председатель Агентства по продовольственной безопасности (AQTA) Гошгар Тахмазли.

Он отметил, что это привело к увеличению экспортного потенциала страны: “За два года, предшествовавших началу деятельности агентства, в ”Системе быстрого оповещения по качеству пищевых продуктов и кормов" Европейского союза (RASFF) было размещено 36 уведомлений о том, что экспортируемый в ЕС фундук небезопасен для здоровья. В результате противоположная сторона отказалась от импорта фундука из Азербайджана, увеличив частоту проверок. После того, как агентство начало свою деятельность, были усилены меры контроля при обеспечении продуктов сертификатом безопасности и предотвращен экспорт продуктов, загрязненных афлатоксинами.

В прошлом году в системе RASFF было зарегистрировано всего 2 уведомления об обнаружении афлатоксина в фундуке, экспортированном в ЕС. Соответствующим органом ЕС под гарантию AQTA при сохранении 20% частоты проверок был разрешен экспорт фундука без лабораторного исследования каждой партии груза”.

Председатель AQTA подчеркнул, что необходимо усилить борьбу с особо опасными зоонозными заболеваниями и создать на территории страны свободные от таких заболеваний зоны, чтобы в ближайшее время добиться полного их исчезновения: "Это еще больше увеличит экспортный потенциал продуктов высокого риска".

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Версия на азербайджанском языке Qoşqar Təhməzli: "Azərbaycanda heyvan xəstəliklərindən azad zonalar yaradılacaq" - EKSKLÜZİV

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